Два Aston Martin из «бондианы» продали на аукционе

В Великобритании состоялся благотворительный аукцион Christie's, в рамках которого на торги выставили сразу три спорткара Aston Martin, два из которых снимались в последней части франшизы о приключениях британского тайного агента Джеймса Бонда — в фильме «Не время умирать» участвовали несколько автомобилей и Aston Martin DB5 и Aston Martin Vantage, а Aston Martin DBS Superleggera хоть и участвовал в фильме, но в продаже появилась спецверсия DBS 007 Edition.

Фото: Christie’s Christie’s

Самым дорогим лотом стал один из подготовленных для картины Aston Martin DB5. Участвовавший в трюковых сценах спорткар задействовали во время вступительной сцене погони в фильме, когда Дэниел Крейг ехал через итальянскую Матеру с Леа Сейду на пассажирском сиденье.

Автомобиль был продан за 3,5 миллиона долларов и все деньги поступят в The Prince’s Trust, благотворительный фонд принца Уэльского, который помогает нынешним и бывшим членам разведывательных служб Великобритании, а также в три других благотворительных организации, которые поддерживают бывших и действующих членов британского спецназа.