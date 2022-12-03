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53 минуты назад

Два Aston Martin из «бондианы» продали на аукционе

Motor.ru

В Великобритании состоялся благотворительный аукцион Christie's, в рамках которого на торги выставили сразу три спорткара Aston Martin, два из которых снимались в последней части франшизы о приключениях британского тайного агента Джеймса Бонда — в фильме «Не время умирать» участвовали несколько автомобилей и Aston Martin DB5 и Aston Martin Vantage, а Aston Martin DBS Superleggera хоть и участвовал в фильме, но в продаже появилась спецверсия DBS 007 Edition.

Два Aston Martin из «бондианы» продали на аукционе
Фото: Christie’sChristie’s

Самым дорогим лотом стал один из подготовленных для картины Aston Martin DB5. Участвовавший в трюковых сценах спорткар задействовали во время вступительной сцене погони в фильме, когда Дэниел Крейг ехал через итальянскую Матеру с Леа Сейду на пассажирском сиденье.

Автомобиль был продан за 3,5 миллиона долларов и все деньги поступят в The Prince’s Trust, благотворительный фонд принца Уэльского, который помогает нынешним и бывшим членам разведывательных служб Великобритании, а также в три других благотворительных организации, которые поддерживают бывших и действующих членов британского спецназа.

За Aston Martin Vantage 1981 года, за рулём которого также сидел Дэниел Крейг, продали за 761 254 долларов и эти средства будут направлены в Агентство ООН по делам беженцев. Дорожный Aston Martin DBS Superleggera DBS в спецверсии 007 Edition был продан за 487 202 долларов, которые поступят в Королевский фонд принца и принцессы Уэльских.

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