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1 час назад

Canoo показал электропикап для армии США

Motor.ru

Американский стартап Canoo, который анонсировал линейку электромобилей и заключил контракт с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на поставку электромобилей для перемещения астронавтов к стартовой площадке, откуда они отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида», нацелился на поставки в американскую армию. Концептуальный электромобиль Canoo Light Tactical Vehicle (LTV) продемонстрировали как перспективный армейский транспорт.

Canoo показал электропикап для армии США
Фото: CanooCanoo

В основу LTV лёг перспективный гражданский электрический пикап, но отличающийся особой конфигурацией. Армейская модификация имеет однорядную кабину и силовой передний бампер с буксировочными проушинами.

Из прочих отличий — борта грузового отсека с закреплёнными на них сэндтраками. Технические характеристики модели не раскрываются.

Компания лишь подчеркнула, что электромобиль получил карбон-кевларовый кузов и трансформируемый грузовой отсек, который можно конфигурировать в зависимости от потребностей. Заявлены крепления, позволяющие устанавливать различное оборудование для конкретной миссии.

Автоновости,NASA,
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