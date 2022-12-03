Canoo показал электропикап для армии США

Американский стартап Canoo, который анонсировал линейку электромобилей и заключил контракт с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на поставку электромобилей для перемещения астронавтов к стартовой площадке, откуда они отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида», нацелился на поставки в американскую армию. Концептуальный электромобиль Canoo Light Tactical Vehicle (LTV) продемонстрировали как перспективный армейский транспорт.

Фото: Canoo Canoo

В основу LTV лёг перспективный гражданский электрический пикап, но отличающийся особой конфигурацией. Армейская модификация имеет однорядную кабину и силовой передний бампер с буксировочными проушинами.

Из прочих отличий — борта грузового отсека с закреплёнными на них сэндтраками. Технические характеристики модели не раскрываются.