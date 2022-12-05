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1 час назад

Новости автомира: движение по пострадавшей от взрыва автомобильной части Крымского моста возобновили

Газета.Ruиещё 11

Движение по автомобильной части Крымского моста, пострадавшей после взрыва в октябре, открыто, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Открыто движение по пострадавшей от взрыва автомобильной части Крымского моста
Фото: Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

До этого для движения машин были открыты две полосы из четырех.

По информации ведомства, 5 декабря в 10:50 после проведенных восстановительных работ произвели перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части моста.

Взрыв произошел в ночь на 8 октября. На мосту подорвался грузовик, в результате обрушились два автомобильных пролета моста и загорелись семь топливных цистерн проезжавшего поезда. Спустя некоторое время после ЧП движение по автомобильной части было возобновлено в реверсивном режиме. Вечером того же дня открыли движение по железнодорожному мосту. Для разгрузки транспортных потоков была запущена паромная переправа через керченский пролив.

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