Открыто движение по пострадавшей от взрыва автомобильной части Крымского моста

До этого для движения машин были открыты две полосы из четырех.

Взрыв произошел в ночь на 8 октября. На мосту подорвался грузовик, в результате обрушились два автомобильных пролета моста и загорелись семь топливных цистерн проезжавшего поезда. Спустя некоторое время после ЧП движение по автомобильной части было возобновлено в реверсивном режиме. Вечером того же дня открыли движение по железнодорожному мосту. Для разгрузки транспортных потоков была запущена паромная переправа через керченский пролив.