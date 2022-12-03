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26 минут назад

Дизайнер Rivian показал BMW M2 с нормальными «ноздрями»

Motor.ru

В середине октября BMW представила новое поколение «заряженного» компактного купе BMW M2 — модель стала одной из премьер в год 50-летия подразделения BMW M и последним массовым автомобилем линейки BMW M с негибридной силовой установкой. Купе получило смешанные отзывы, причём основной причиной для критики стал внешний вид машины с непропорционально большими для столь компактной модели «ноздрями» решётки радиатора. Исправить эту недоработку заводских дизайнеров решил сторонний специалист.

Дизайнер Rivian показал BMW M2 с нормальными «ноздрями»
Фото: David SchneiderDavid Schneider

Свой вариант доработки автомобиля представил старший дизайнер Rivian Automotive Дэвид Шнайдер, который в свободное от основных обязанностей время упражняется над изменением облика серийных машин.

В случае с BMW M2 художнику удалось сохранить узнаваемый стиль современных моделей немецкой марки, но сделать его более гармоничным. По задумке Шнайдера, автомобиль должен получить более широкие, но куда менее высокие «ноздри» решётки радиатора, более узкие фары и полностью переработанный передний бампер с массивными воздухозаборниками.

В аналогичном ключе Дэвид предлагает модернизировать и родстер BMW Z4 последнего поколения, правда, сохранив при этом массивные «ноздри» в оформлении передней части автомобиля.

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