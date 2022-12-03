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18 минут назад

Changan привез в Казахстан два кроссовера, которых нет в России

Motor.ru

Changan привез в Казахстан два кроссовера, которых нет в России. С декабря гамма пополнилась компактными моделями CS35 Plus и CS55 Plus. Оба кроссовера доступны с турбомоторами, безальтернативной роботизированной коробкой передач и передним приводом. Обновлённый «тридцать пятый» стоит в Казахстане от 11 290 000 тенге (эквивалент 1,5 миллиона рублей), новый «пятьдесят пятый» — от 11 990 000 тенге (1,59 миллиона рублей).

Changan привез в Казахстан два кроссовера, которых нет в России
Фото: Changan CS55 PlusChangan CS55 Plus

Changan планировал привезти и обновлённый CS35 Plus, и новый CS55 Plus в Россию: оба кроссовера давно сертифицированы, но пока официальных поставок нет. Дилеры готовы привезти машины по параллельному импорту, но цены двухмесячной давности существенно выше, чем в Казахстане. «Тридцать пятый» оценили примерно в 2,4 миллиона рублей, «пятьдесят пятый» — почти в 2,8 миллиона рублей.

Обновлённый Changan CS35 Plus — 4,3-метровый автомобиль со 150-сильным двигателем 1.4 и полузависимой задней подвеской. Уже «в базе» у казахстанских кроссоверов есть цифровая приборная панель, медиасистема с 10-дюймовым тачскрином, беспроводная зарядка для гаджетов, бесключевой доступ и четыре подушки безопасности. У топ-комплектации за 12 090 000 тенге (1,61 миллиона рублей) добавляются панорамная крыша, электропривод водительского кресла и адаптивный круиз-контроль.

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Новый Changan CS55 Plus на 18 сантиметров длиннее, оснащается 181-сильным турбомотором 1.5, а задняя подвеска многорычажная. Доступно три варианта оснащения, у самого дорогого кроссовера за 13 390 000 тенге (1,78 миллиона рублей) помимо прочего есть камеры кругового обзора, «цифровой» кокпит, целый набор ассистентов активной безопасности, а также двухцветные ковшеобразные кресла.

Официально российская линейка Changan состоит из четырёх кроссоверов, однако в ноябре в нашу страну привезли пробную партию лифтбеков Uni-V.

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