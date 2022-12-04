"АвтоВАЗ" отложил разработку новой Lada Niva

На "АвтоВАЗе" остановлена разработка внедорожника Lada Niva нового поколения. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на главу автопроизводителя Максима Соколова.
"Идею по созданию новой "Нивы" поставили на стоп. Компоненты, которые были для нее предназначены, попали под санкции", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что к концу 2024 года "АвтоВАЗ" собирается выпустить преемника Lada Granta (дизайн разработан, прототипы собраны), при этом работы по созданию нового кроссовера на платформе Lada Vesta продвигаются медленнее (утверждены только габариты).
В прошлом году на "АвтоВАЗе" объявляли о выпуске нового поколения Niva к 2024 году, модель планировалось построить на платформе CMF-B концерна Renault.
В будущем году в Тольятти собираются выпустить Lada Niva Sport с более мощным двигателем. Планируется, что внедорожники будут выпускаться с восьмиклапанным 90-сильным мотором объемом 1,6 л, который сейчас устанавливается на Lada Granta. Кроме того, модель может получить 122-сильный двигатель объемом 1,8 л, а также модернизированную ходовую часть.