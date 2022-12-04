"АвтоВАЗ" отложил разработку новой Lada Niva

На "АвтоВАЗе" остановлена разработка внедорожника Lada Niva нового поколения. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на главу автопроизводителя Максима Соколова.

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"Идею по созданию новой "Нивы" поставили на стоп. Компоненты, которые были для нее предназначены, попали под санкции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к концу 2024 года "АвтоВАЗ" собирается выпустить преемника Lada Granta (дизайн разработан, прототипы собраны), при этом работы по созданию нового кроссовера на платформе Lada Vesta продвигаются медленнее (утверждены только габариты).

В прошлом году на "АвтоВАЗе" объявляли о выпуске нового поколения Niva к 2024 году, модель планировалось построить на платформе CMF-B концерна Renault.