Раскрыт эффектный интерьер нового Hyundai Santa Fe

Южнокорейские фотошпионы раскрыли эффектный интерьер нового Hyundai Santa Fe. Кроссовер получит совсем другое внутреннее убранство: дизайнеры сделают ставку на трёхспицевый руль в стиле Land Rover и медиасистему с широкоформатным изогнутым дисплеем а-ля BMW iDrive 8. Потайные дефлекторы вентиляции, угловатые дверные карты, сенсорный блок климат-контроля с шайбами регулировок — в Hyundai решились на радикальную смену концепции.

Фото: motor.ru motor.ru

Салон Santa Fe пятого поколения выглядит компиляцией удачных решений европейских конкурентов. По сути Hyundai воплотит в большом кроссовере решения, которые дебютировали на бизнес-седане Grandeur седьмого поколения. Отличий хватает, но они из области нюансов.

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Информационно-развлекательный комплекс с парой 12,3-дюймовых экранов, сканер отпечатков пальцев, проекционный экран, блок кнопок аварийно-световой сигнализации, подрулевой рычажок управления трансмиссией — похоже, что все эти элементы у Santa Fe и Grandeur унифицированы.

У кроссовера оригинальный дизайн центрального тоннеля, иначе реализован пульт климат-контроля, иной крой сидений и уникальное оформление рулевого колеса. Похоже, что шпионам попалась топ-версия Calligraphy с изысканной отделкой, но будут и модификации попроще.

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О технике Hyundai Santa Fe информации нет, но вполне очевидно, что модель сохранит переднеприводную платформу с поперечным расположением двигателя. Моторная гамма будет уникальна для каждого рынка, однако можно предположить, что количество гибридных версий увеличится.