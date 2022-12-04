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27 минут назад

Посол Доминиканы заявил, что санкции идут на пользу России

Ura.Ru

Санкции против России пойдут на пользу российскому автопрому. Об этом заявил посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг.

Посол Доминиканы заявил, что санкции идут на пользу России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции дают определенные возможности, импульс к развитию для российской промышленности», — заявил посол в интервью РИА Новости.

Вспоминая советские годы, Данненберг отметил что марка машин «Лада» пользовалась тогда большой популярностью в развивающихся странах.

Данненберг добавил, что сейчас «Лада» выглядит не хуже японской или немецкой машины. По его мнению, это возможность для россиян развивать свой автопром и делать новые модели этой марки, заключил он.

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Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ масштабные санкции. В связи с этим часть европейских фирм ушла с рынка. Пробелы заполнили машины российского, китайского и корейского автопромов.

Автоновости,Lada,Владимир Путин,
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