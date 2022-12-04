Посол Доминиканы заявил, что санкции идут на пользу России

Санкции против России пойдут на пользу российскому автопрому. Об этом заявил посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг.

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«Санкции дают определенные возможности, импульс к развитию для российской промышленности», — заявил посол в интервью РИА Новости.

Вспоминая советские годы, Данненберг отметил что марка машин «Лада» пользовалась тогда большой популярностью в развивающихся странах.

Данненберг добавил, что сейчас «Лада» выглядит не хуже японской или немецкой машины. По его мнению, это возможность для россиян развивать свой автопром и делать новые модели этой марки, заключил он.