Delta 4x4 построила уникальный гусеничный «Гелендваген»

Немецкое тюнинг-ателье Delta 4x4 специализируется на доработке серийных внедорожников и постройке эксклюзивных покорителей бездорожья. Новый проект относится к числу последних, поскольку впечатляющий своими заводскими возможностями Mercedes-Benz G 500 сделали ещё более проходимым за счёт перехода на гусеничные движители. Заказчиком выступил клиент, которому необходимо круглогодично добираться до своего шале, расположенного на высоте 3000 метров в Альпах.

Фото: motor.ru motor.ru

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Доработки «Гелендвагена» начались с модернизации подвески. За счёт лифт-кита дорожный просвет удалось увеличить на 20 сантиметров, а на колёсных арках появились расширяющие накладки. Всё сделано для того, чтобы без проблем разместить гусеничные движители.

Новые узлы сделаны съёмными, чтобы летом можно было использовать обычные колёса, а зимой менять их на гусеницы. В комплект доработок также вошли новый передний бампер с защитой и дополнительным светом, а также силовой багажник на крышу и комплект нештатных колёс.

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