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14 минут назад

Новости автомира: Delta 4x4 построила уникальный гусеничный «Гелендваген»

Motor.ru

Немецкое тюнинг-ателье Delta 4x4 специализируется на доработке серийных внедорожников и постройке эксклюзивных покорителей бездорожья. Новый проект относится к числу последних, поскольку впечатляющий своими заводскими возможностями Mercedes-Benz G 500 сделали ещё более проходимым за счёт перехода на гусеничные движители. Заказчиком выступил клиент, которому необходимо круглогодично добираться до своего шале, расположенного на высоте 3000 метров в Альпах.

Delta 4x4 построила уникальный гусеничный «Гелендваген»
Фото: motor.rumotor.ru
motor.ru

Доработки «Гелендвагена» начались с модернизации подвески. За счёт лифт-кита дорожный просвет удалось увеличить на 20 сантиметров, а на колёсных арках появились расширяющие накладки. Всё сделано для того, чтобы без проблем разместить гусеничные движители.

Новые узлы сделаны съёмными, чтобы летом можно было использовать обычные колёса, а зимой менять их на гусеницы. В комплект доработок также вошли новый передний бампер с защитой и дополнительным светом, а также силовой багажник на крышу и комплект нештатных колёс.

motor.ru

Эти элементы обошлись заказчику в 19 тысяч евро, модернизация подвески потянула на 20 тысяч евро, а дороже всего — гусеничные движители. Только комплект гусениц для внедорожника потянул на 50 тысяч евро и ещё столько же владельцу пришлось выложить за сертификацию новых деталей и внесённых в конструкцию Mercedes-Benz G 500 изменений, поскольку в Швейцарии подобный тюнинг строго контролируется государством.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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