Tesla отзовет более 430 тыс. автомобилей в Китае

Компания-производитель электроавтомобилей Tesla отзовет с китайского рынка более 435 тыс. машин Model 3 и Model Y из-за проблем с габаритными огнями. Об этом пишет агентство Xinhua.

Отмечается, что ошибки в программном обеспечении нередко приводят к тому, что не загораются задние габаритные огни по обеим или на одной стороне автомобилей. Это увеличивает риск столкновения в условиях плохой видимости.

По данным агентства, отзываются 142 тыс. автомобилей Model 3, произведенных с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года, а также свыше 290 тыс. Model Y, которые сошли с конвейера с января 2021 года по ноябрь 2022 года.

Компания планирует выпустить обновление программного обеспечения для скорейшего исправления проблемы.