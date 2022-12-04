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18 минут назад

Tesla отзовет более 430 тыс. автомобилей в Китае

Илья Родин

Компания-производитель электроавтомобилей Tesla отзовет с китайского рынка более 435 тыс. машин Model 3 и Model Y из-за проблем с габаритными огнями. Об этом пишет агентство Xinhua.

Tesla отзовет более 430 тыс. автомобилей в Китае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ошибки в программном обеспечении нередко приводят к тому, что не загораются задние габаритные огни по обеим или на одной стороне автомобилей. Это увеличивает риск столкновения в условиях плохой видимости.

По данным агентства, отзываются 142 тыс. автомобилей Model 3, произведенных с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года, а также свыше 290 тыс. Model Y, которые сошли с конвейера с января 2021 года по ноябрь 2022 года.

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Компания планирует выпустить обновление программного обеспечения для скорейшего исправления проблемы.

Ранее сообщалось, что Tesla запустила в космос ракету Falcon 9 c изображением, собранным из портретов клиентов автогиганта, на борту.

Автоновости,Tesla,
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