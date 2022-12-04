Настоящий «Бэтмобиль» из кино выставили на продажу

В фильмографии известного американского режиссёра Тима Бёртона есть дилогия о вымышленном супергерое Бэтмене. В фильме 1989 года «Бэтмен» и его продолжении 1992 года «Бэтмен возвращается» Брюс Уэйн ездит на футуристичном автомобиле, который спустя три десятка лет после выхода последней картины в прокат появился в продаже. Обзавестись собственным «Бэтмобилем» из кино Бёртона теперь может каждый, у кого есть больше миллиона долларов на покупку машины.
Созданный художником Джулианом Колдоу облик был воплощён в реальность командой специалистов по спецэффектам под началом Джона Эванса в Pinewood Studios в Англии. Несмотря на свой суровый облик и стилизацию под наличие реактивного двигателя, на самом деле «Бэтмобиль» оснащён электромотором и может развивать максимальную скорость до 50 километров в час.
Зато у него есть работающий огнемёт! Салон «Бэтмобиля» имеет двухместную компоновку, рассчитанную на Бэтмена и его спутника, но на самом деле есть и третье место, оснащённое вторым комплектом органов управления.
Расположенное по центру машины позади основных кресел место предназначено для каскадёра, который управлял «Бэтмобилем» во время съёмок. Несмотря на такие специфические характеристики, транспортное средство имеет определённую культурную ценность, которая и определяет во многом его стоимость. На площадке Classic Auto Mall «Бэтмобиль» готовы продать любому желающему, кто готов заплатить за машину полтора миллиона долларов.