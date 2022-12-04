Настоящий «Бэтмобиль» из кино выставили на продажу

В фильмографии известного американского режиссёра Тима Бёртона есть дилогия о вымышленном супергерое Бэтмене. В фильме 1989 года «Бэтмен» и его продолжении 1992 года «Бэтмен возвращается» Брюс Уэйн ездит на футуристичном автомобиле, который спустя три десятка лет после выхода последней картины в прокат появился в продаже. Обзавестись собственным «Бэтмобилем» из кино Бёртона теперь может каждый, у кого есть больше миллиона долларов на покупку машины.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Созданный художником Джулианом Колдоу облик был воплощён в реальность командой специалистов по спецэффектам под началом Джона Эванса в Pinewood Studios в Англии. Несмотря на свой суровый облик и стилизацию под наличие реактивного двигателя, на самом деле «Бэтмобиль» оснащён электромотором и может развивать максимальную скорость до 50 километров в час.

Зато у него есть работающий огнемёт! Салон «Бэтмобиля» имеет двухместную компоновку, рассчитанную на Бэтмена и его спутника, но на самом деле есть и третье место, оснащённое вторым комплектом органов управления.