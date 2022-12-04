Mansory показала тюнинговый гидроцикл

Ателье Mansory, известное своими необычными проектами и радикальными аэродинамическими обвесами, представило один из самых необычных своих проектов. На сей раз немецкие специалисты удивили не столько готовым продуктом, сколько базовой моделью для своих экспериментов — вместо привычных роскошных автомобилей мастера взялись за доработку спортивного гидроцикла Sea-Doo, который был представлен вместе с прицепом для его перевозки. Внезапный для Mansory проект оказался выпущен тиражом в 25 экземпляров.

motor.ru

Базовый гидроцикл имеет 300-сильный двигатель Rotax и о его доработках не сообщается. Зато облик водного транспортного средства был модернизирован — внешность выполнена в сочетании чёрного и жёлтого цветов, дополненных логотипами Mansory.

Для отделки использованы углепластик и дорогая влагостойкая кожа. На гидроцикл также установили мощную акустическую систему. Вместе с доработанным Sea-Doo для неназванного клиента сделали и фирменный прицеп для перевозки гидроцикла.

motor.ru