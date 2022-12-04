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1 час назад

Новости автомира: прототип первого HMMWV появился в продаже

Motor.ru

В наши дни бренд Hummer стал едва ли не именем нарицательным, поскольку армейский HMMWV M998 и гражданский внедорожник Hummer H1 получили статус героев военной хроники и одной из легенд автомобильного рынка соответственно. Но всё могло пойти совсем не так, если бы в конкурсе американского министерства обороны победил проект компании Teledyne Continental, которая подготовила на конкурс свою модель Cheetah. И один из этих прототипов сейчас оказался в числе лотов аукциона.

Прототип первого HMMWV появился в продаже
Фото: Motor.ruMotor.ru

Mobility Technology International, дочерняя компания концерна Chrysler, выпускала Lamborghini Cheetah, представленный в 1977 году. На базе этой модели и решили построить армейский внедорожник по требованиям проекта High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV).

Автомобиль получил максимально упрощённый кузов с мягкими дверями и аскетичным салоном, а бензиновый 5,9-литровый V8 и 3-ступенчатая автоматическая коробка передач Chrysler уступили место агрегатам General Motors. Под капотом появился 6,9-литровый дизельный V8 от International Harvester, с которым агрегатировалась новая автоматическая трансмиссия.

Всего было построено 11 прототипов в разных модификациях, но в итоге Teledyne Continental проиграла конкурс и дальше прототипов дело не пошло. Часть автомобилей была уничтожена, но некоторые дошли до наших дней. Один из таких уникальных внедорожников и появился среди лотов аукциона Mecum. Детальной информации об автомобиле нет, но поклонникам военной техники и коллекционерам подобных внедорожников Teledyne Continental Cheetah явно покажется привлекательным претендентом на приобретение.

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