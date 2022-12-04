Прототип первого HMMWV появился в продаже

В наши дни бренд Hummer стал едва ли не именем нарицательным, поскольку армейский HMMWV M998 и гражданский внедорожник Hummer H1 получили статус героев военной хроники и одной из легенд автомобильного рынка соответственно. Но всё могло пойти совсем не так, если бы в конкурсе американского министерства обороны победил проект компании Teledyne Continental, которая подготовила на конкурс свою модель Cheetah. И один из этих прототипов сейчас оказался в числе лотов аукциона.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Mobility Technology International, дочерняя компания концерна Chrysler, выпускала Lamborghini Cheetah, представленный в 1977 году. На базе этой модели и решили построить армейский внедорожник по требованиям проекта High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV).

Автомобиль получил максимально упрощённый кузов с мягкими дверями и аскетичным салоном, а бензиновый 5,9-литровый V8 и 3-ступенчатая автоматическая коробка передач Chrysler уступили место агрегатам General Motors. Под капотом появился 6,9-литровый дизельный V8 от International Harvester, с которым агрегатировалась новая автоматическая трансмиссия.