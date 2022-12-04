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2 часа назад

Новости автомира: Fiat открыла магазин в метавселенной

Ferra.ru

Fiat Metaverse Store - это “первый в мире интерактивный демонстрационный зал”, работающий в метавселенной. В Metaverse Store работает реальный человек, хотя сам магазин находится в виртуальной реальности.

Fiat открыла магазин в метавселенной
Фото: Ferra.ruFerra.ru

“Впервые наши клиенты смогут изучить и приобрести New 500 La Prima by Bocelli, не выходя из дома, благодаря мгновенному, реалистичному и не вызывающему стресса процессу с участием человека. Этот уникальный опыт будет распространен на весь модельный ряд New 500 к концу 2022 года”.

Забавно, что виртуальный магазин работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, а в субботу с 10:00 до 18:00.

Оказавшись “внутри” магазина, Product Genius (так Fiat назвала консультанта) приветствует клиента, и вместе они могут со всех сторон изучить автомобиль, узнать о его технологиях, консультант также может ответить на любые вопросы об автомобиле. Кроме того, клиент может рассмотреть вблизи, как работает информационно-развлекательная система и различные режимы вождения и зарядки электрокара. Клиент может настроить модель под себя, выбрав кузов, цвет, интерьер и любые другие желаемые характеристики.

Fiat Metaverse Store был разработан в сотрудничестве с Touchcast и Microsoft.

Автоновости,Fiat,Microsoft,
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