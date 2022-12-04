McLaren продал часть заводской коллекции ради нового суперкара

В начале 2021 года состоялась премьера купе McLaren Artura — первого суперкара из нового семейства High-Performance Hybrid, который одновременно стал и первым массовым гибридным спорткаром в истории марки. Выход автомобиля на рынок неоднократно откладывался — с момента премьеры до старта продаж прошло более полутора лет. А сейчас стало известно, какой ценой — в прямом смысле этого слова — дался новый проект британскому автопроизводителю.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Разработка и запуск в производство нового автомобиля — серьёзный вызов для любого бренда, а особенно когда речь идёт о небольших компаниях вроде McLaren. Как следует из финансового отчёта за третий квартал 2022 года, на который ссылается Bloomberg, для постановки McLaren Artura на конвейер и устранения всех выявленных недостатков бренду потребовалось 123 миллиона долларов.

Необходимые финансы выделил суверенный фонд благосостояния Бахрейна Mumtalakat Holding Co., который уже является владельцем почти 60 % акций McLaren. В обмен на деньги британский автопроизводитель передал инвесторам часть своей исторической коллекции, в которую входят 54 гоночных автомобиля и болида Формулы-1.