Nissan хочет отказаться от альянса с Renault

Японская компания хочет уменьшить долю французского концерна за счет инвестиций в электромобили.

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«Лука де Мео, возглавляющий Renault, и Макото Учида, возглавляющий Nissan, стремятся подписать необязующее соглашение до конца 2022 года, но переговоры могут затянуться или сорваться из-за разногласий в вопросах интеллектуальной собственности и общих технологий», — Bloomberg.

В начале декабря во Франции продолжатся переговоры между Renault и Nissan о перезагрузке альянса. Компании уже не первый раз конфликтуют во время совместной работы. А в этот раз переговоры касаются инвестиций Nissan в новый тип автомобилей взамен на сокращение доли Renault во владении японской компанией.

О новых переговорах по поводу перезагрузки альянса рассказали источники Bloomberg. Ожидается, что Макото Учита, гендиректор Nissan, примет участие в заседании правления альянса недалеко от Парижа во вторник, 6 декабря. Вместе с ним на переговорах может быть Ашвани Гупта, главный операционный директор.

Официально представители Renault и Nissan информацию о предстоящих переговорах комментировать не стали. Но по данным источника, будет обсуждаться инвестирование 500-750 млн долларов компанией Nissan в бизнес по производству электромобилей. Но дополнительным условием сделки может стать сокращение доли Renault в японской компании с текущих 43% до 15% в течение определенного срока.