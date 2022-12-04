Nissan хочет отказаться от альянса с Renault

Японская компания хочет уменьшить долю французского концерна за счет инвестиций в электромобили.
«Лука де Мео, возглавляющий Renault, и Макото Учида, возглавляющий Nissan, стремятся подписать необязующее соглашение до конца 2022 года, но переговоры могут затянуться или сорваться из-за разногласий в вопросах интеллектуальной собственности и общих технологий», — Bloomberg.
В начале декабря во Франции продолжатся переговоры между Renault и Nissan о перезагрузке альянса. Компании уже не первый раз конфликтуют во время совместной работы. А в этот раз переговоры касаются инвестиций Nissan в новый тип автомобилей взамен на сокращение доли Renault во владении японской компанией.
О новых переговорах по поводу перезагрузки альянса рассказали источники Bloomberg. Ожидается, что Макото Учита, гендиректор Nissan, примет участие в заседании правления альянса недалеко от Парижа во вторник, 6 декабря. Вместе с ним на переговорах может быть Ашвани Гупта, главный операционный директор.
Официально представители Renault и Nissan информацию о предстоящих переговорах комментировать не стали. Но по данным источника, будет обсуждаться инвестирование 500-750 млн долларов компанией Nissan в бизнес по производству электромобилей. Но дополнительным условием сделки может стать сокращение доли Renault в японской компании с текущих 43% до 15% в течение определенного срока.
Как считают в японской компании, это решение должно сместить баланс сил, что годами провоцирует конфликты. Ожидается, что соглашение может быть подписано до конца года. Но оба руководителя компаний ранее говорили, что переговоры сложные. Поэтому никаких конкретных сроков решения быть не должно.