Автоваз обещал оставить новую Lada Granta доступной по цене

Новое семейство В-сегмента, которое на АвтоВАЗе условно называют «Новая Granta» сохранит доступную стоимость нынешней «Гранты». Об этом сказал президент автогиганта Максим Соколов в интервью журналу Forbes. Он также раскрыл некоторые подробности о готовящейся новинке. По его словам, модель будет более современной и ориентированной на молодежную аудиторию, чем отчасти и продиктовано стремление удержать цену: Granta должна быть по карману молодым россиянам.

Фото: motor.ru motor.ru

По словам Соколова, на молодежь будут ориентированы «дизайн и опции», которыми АвтоВАЗ планирует «насытить» семейство Granta нового поколения, оставшись в рамках доступной ценовой категории. Как уже известно, в него войдут седан, универсал и универсал в Cross-версии. Лифтбека, который есть в арсенале нынешней «Гранты», не будет.

Какие опции имеются в виду, пока неясно. Однако в 2024 году АвтоВАЗ планирует вернуть на Lada электронную систему контроля устойчивости (ESP) и автоматическую коробку передач, которых автомобили лишились из-за санкций. Если это удастся сделать в срок, «Новая Granta», вероятно, получит ESP и автомат уже на старте производства, который запланирован на конец 2024 года.

В конце ноября «Фонтанка» писала, что дизайн улучшенной Granta уже разработан, и даже готовы первые прототипы.