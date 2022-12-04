ГИБДД устроила рейды на продавцов «незамерзайки»

ГИБДД начала проводить рейды в регионах, выявляя продавцов незамерзающей жидкости на обочинах дорог. На уходящей неделе рейды проводились в Ленинградской и Самарской области.

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«Проводится постоянный рейд по проверке перевозки древесины и контрафактной стеклоомывающей жидкости», - сказано в сообщении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В частности, проверки прошли на дорогах Всеволожского района. В операции участвовали сотрудники отдельного батальона ДПС №2. В отношении трёх граждан составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ

В управлении ГИБДД Самарской области отметили, что «с наступлением зимы проблема торговли "незамерзайкой" на обочинах становится особенно актуальна». https://vk.com/wall-183431264_4473

«В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции Волжского района обратили внимание на импровизированную точку торговли «незамерзайкой» — мужчина продавал пятилитровые бутылки с жидкостью», - сообщили в региональном ГИБДД.

Нарушителя привлекли к административной ответственности в рамках статьи 12.33 КоАП РФ.

В ДПС пообещали «оперативно реагировать» на все факты нарушений и проводить подобные рейды на постоянной основе. Инспекторы призвали водителей не останавливаться в непредназначенных для этого местах и покупать незамерзающую жидкость в специальных пунктах.