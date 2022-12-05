КамАЗ объяснил, почему российские запчасти дороже импортных

Директор по пассажирскому транспорту ПАО «КамАЗ» Самат Саттаров объяснил, почему российские запчасти оказались дороже импортных. В своём докладе на Международной выставке BW Expo менеджер отметил, что переход на отечественные комплектующие приводит к удорожанию автобусов, поскольку освоение аналогичных запчастей российского производства «требует значительных объёмов инвестиций в НИОКР и подготовку производства».

Фото: Пресс-служба Президента Татарстана Пресс-служба Президента Татарстана

Самат Саттаров подчеркнул, что освоение комплектующих и запчастей российского производства «невозможно без определённых гарантий со стороны государства», то есть без господдержки не обойтись. При этом на КамАЗе дали понять, что переход на отечественные детали происходит без ухудшения потребительских качеств конечного продукта.

На выставке автобусной техники BW Expo КамАЗ показал полноприводный вахтовый автобус «6250», газовый сочленённый автобус «6299-40-5T» и обновлённый пригородный НефАЗ-5299-31-52. От городских автобусов семейства «5299» новинка отличается мягкими креслами повышенной комфортности.