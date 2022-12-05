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29 минут назад

Новости автомира: КамАЗ объяснил, почему российские запчасти оказались дороже импортных

Motor.ru

Директор по пассажирскому транспорту ПАО «КамАЗ» Самат Саттаров объяснил, почему российские запчасти оказались дороже импортных. В своём докладе на Международной выставке BW Expo менеджер отметил, что переход на отечественные комплектующие приводит к удорожанию автобусов, поскольку освоение аналогичных запчастей российского производства «требует значительных объёмов инвестиций в НИОКР и подготовку производства».

КамАЗ объяснил, почему российские запчасти дороже импортных
Фото: Пресс-служба Президента ТатарстанаПресс-служба Президента Татарстана

Самат Саттаров подчеркнул, что освоение комплектующих и запчастей российского производства «невозможно без определённых гарантий со стороны государства», то есть без господдержки не обойтись. При этом на КамАЗе дали понять, что переход на отечественные детали происходит без ухудшения потребительских качеств конечного продукта.

На выставке автобусной техники BW Expo КамАЗ показал полноприводный вахтовый автобус «6250», газовый сочленённый автобус «6299-40-5T» и обновлённый пригородный НефАЗ-5299-31-52. От городских автобусов семейства «5299» новинка отличается мягкими креслами повышенной комфортности.

В этот раз КамАЗ не стал демонстрировать на выставке электробусы, хотя по неофициальным данным процесс импортозамещения продвигается успешно, и скоро будет представлен «антисанкционный» вариант с китайскими и российскими комплектующими.

Автоновости,Камаз,
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