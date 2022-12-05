BMW отзывает новые 7-Series и i7 из-за проблем с электроникой. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) согласовало отзыв 169 бензиновых и электрических «семёрок», выпущенных в период с 8 сентября по 13 октября. Автопроизводитель признал, что на седанах не работает телематическая система, что может привести к некорректному вызову оперативных служб: координаты местоположения придётся сообщать отдельно.

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BMW выяснила, что проблема с телематической системой решается путём перепрограммирования блока управления. По предварительным данным, неправильный софт на совести поставщика электроники. Каких-либо последствий для клиентов нет, ведь BMW не успела доставить дефектные автомобили покупателям.

Поскольку речь идёт о машинах для рынка США, в списке есть 116 бензиновых седанов 740i и 760i xDrive, а также 53 электромобиля i7 xDrive60. По другую сторону океана новые «семёрки» пока не отзывали, хотя европейские и арабские покупатели начали получать машины во второй половине осени.