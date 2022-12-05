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52 минуты назад

Новости автомира: КамАЗ показал новейший грузовик с четырёхдверной кабиной

Motor.ru

КамАЗ показал новейший грузовичок с четырёхдверной кабиной. Пара малотоннажных КамАЗов «Компас-5» была выставлена около Научно-технического центра во время визита министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и президента Татарстана Рустама Минниханова в Набережные Челны. Характеристики лёгких «Компасов» не подтверждены, однако в видеоролике глава КамАЗа Сергей Когогин намекнул на унификацию моторов с фургонами Sollers.

КамАЗ показал новейший грузовик с четырёхдверной кабиной
Фото: пресс-служба Президента Татарстанапресс-служба Президента Татарстана

Пока официально выпускаются только «тяжёлые» варианты «Компас-9» и «Компас-12», а малотоннажный «Компас-5» полной массой 5,5 тонны завод показал впервые. Откровений по дизайну нет, однако кабина «пятёрки» уже, бампер лишён противотуманных фар, а колёсная база и габаритная длина «младшей» версии меньше.

Скрин видео, пресс-служба Президента Татарстана // Пара КамАЗ «Компас-5» в сравнении с «Компасом-9»

Похоже, что покупатели малотоннажных «Компасов» смогут выбрать вариант с четырёхдверной двухрядной кабиной, и для КамАЗа такое решение нехарактерно. На видео пресс-службы президента Татарстана есть обрывок диалога гендиректора КамАЗа Сергея Когогина с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, из которого можно сделать вывод о грядущей унификации дизельных двигателей для фургонов Sollers и «младших» челнинских грузовиков. В свете локализации китайских агрегатов в Татарстане такой расклад логичен.

Первоначально малотоннажные КамАЗы «Компас-5» и «Компас-6» должны были выйти на рынок во втором полугодии, однако после введения санкций планы оказались пересмотрены. Поскольку готовые образцы легких грузовичков уже есть, рыночный дебют не за горами.

Автоновости,Сергей Когогин,Денис Мантуров,Рустам Минниханов,Минпромторг,
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