КамАЗ показал новейший грузовик с четырёхдверной кабиной

КамАЗ показал новейший грузовичок с четырёхдверной кабиной. Пара малотоннажных КамАЗов «Компас-5» была выставлена около Научно-технического центра во время визита министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и президента Татарстана Рустама Минниханова в Набережные Челны. Характеристики лёгких «Компасов» не подтверждены, однако в видеоролике глава КамАЗа Сергей Когогин намекнул на унификацию моторов с фургонами Sollers.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана пресс-служба Президента Татарстана

Пока официально выпускаются только «тяжёлые» варианты «Компас-9» и «Компас-12», а малотоннажный «Компас-5» полной массой 5,5 тонны завод показал впервые. Откровений по дизайну нет, однако кабина «пятёрки» уже, бампер лишён противотуманных фар, а колёсная база и габаритная длина «младшей» версии меньше.

Скрин видео, пресс-служба Президента Татарстана // Пара КамАЗ «Компас-5» в сравнении с «Компасом-9»

Похоже, что покупатели малотоннажных «Компасов» смогут выбрать вариант с четырёхдверной двухрядной кабиной, и для КамАЗа такое решение нехарактерно. На видео пресс-службы президента Татарстана есть обрывок диалога гендиректора КамАЗа Сергея Когогина с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, из которого можно сделать вывод о грядущей унификации дизельных двигателей для фургонов Sollers и «младших» челнинских грузовиков. В свете локализации китайских агрегатов в Татарстане такой расклад логичен.