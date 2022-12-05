GM подтвердил разработку электрического Cadillac Escalade

General Motors подтвердил разработку электрического Cadillac Escalade. Президент американского концерна Марк Ройсс заявил, что новинка будет называться Escalade IQ; длиннобазный внедорожник на электротяге получит имя Escalade IQL. Топ-менеджер пообещал, что «батарейный» Escalade «окажется на вершине дизайна». Работу над внешностью и техникой конструкторы практически завершили. Сейчас General Motors готовится к производству флагмана.

Фото: Cadillac Cadillac

Название Escalade EQ выбрано ради преемственности с уже существующими электрокарами — кроссовером Lyriq и лифтбеком Celestiq. Зарегистрированы две абсолютно новых модели со схожим неймингом — Vistiq и Lumistiq.

Американские журналисты утверждают, что по технике Escalade IQ будет унифицирован с GMC Hummer EV, то есть «родство» с одноимённым топливным внедорожником окажется минимально. По предварительным данным, даже базовая версия сможет проезжать без подзарядки не менее 400 миль (640 километров).

Марк Ройсс оригинально прокомментировал особенности Escalade IQL. Топ-менеджер по сути пообещал «инновационный способ удлинения», то есть речь не идёт о банальном «растягивании» рамы и увеличении заднего свеса.