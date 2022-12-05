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8 минут назад

Новости автомира: GM подтвердил разработку электрического Cadillac Escalade

Motor.ru

General Motors подтвердил разработку электрического Cadillac Escalade. Президент американского концерна Марк Ройсс заявил, что новинка будет называться Escalade IQ; длиннобазный внедорожник на электротяге получит имя Escalade IQL. Топ-менеджер пообещал, что «батарейный» Escalade «окажется на вершине дизайна». Работу над внешностью и техникой конструкторы практически завершили. Сейчас General Motors готовится к производству флагмана.

GM подтвердил разработку электрического Cadillac Escalade
Фото: CadillacCadillac

Название Escalade EQ выбрано ради преемственности с уже существующими электрокарами — кроссовером Lyriq и лифтбеком Celestiq. Зарегистрированы две абсолютно новых модели со схожим неймингом — Vistiq и Lumistiq.

Американские журналисты утверждают, что по технике Escalade IQ будет унифицирован с GMC Hummer EV, то есть «родство» с одноимённым топливным внедорожником окажется минимально. По предварительным данным, даже базовая версия сможет проезжать без подзарядки не менее 400 миль (640 километров).

Марк Ройсс оригинально прокомментировал особенности Escalade IQL. Топ-менеджер по сути пообещал «инновационный способ удлинения», то есть речь не идёт о банальном «растягивании» рамы и увеличении заднего свеса.

Cadillac уже пообещал, что именно Escalade последним откажется от бензиновых двигателей, причём закат традиционных моторов запланирован к 2030 году. Очевидно, что электрический и традиционный внедорожники какое-то время будут выпускаться параллельно.

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