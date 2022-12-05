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2 часа назад

В "Автовазе" допустили возможность сборки автомобилей с дружественными странами

ТАСС

Компания "Автоваз" обсуждает возможность сборки автомобилей классов C и D с партнерами из дружественных стран. Об этом в понедельник заявил глава "Автоваза" Максим Соколов в интервью изданию Forbes.

В "Автовазе" допустили возможность сборки автомобилей с дружественными странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы - открытая компания. Как раз сейчас обсуждается возможность сборки на одной из площадок, включая, может быть, и ижевскую, автомобилей классов C и D вместе с партнерами из дружественных стран", - заявил он.

Соколов отметил, что компания не рассматривает акционерное партнерство, поскольку Renault имеет право на обратный выкуп акций в течение шести лет. Глава "Автоваза" не стал называть будущих партнеров компании, поскольку окончательных договоренностей пока нет.

Автоновости,Renault,Максим Соколов,Автоваз,
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