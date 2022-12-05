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53 минуты назад

Новости автомира: представлен российский багги для спецназа, основанный на базе УАЗ

Ferra.ruиещё 1

Константин Багдасаров, руководитель российской компании Арго, представил новейший багги-внедорожник для нужд спецназа.

На базе УАЗа создан багги для российского спецназа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, инженеры предприятия взяли за основу для новинки шасси УАЗ. У транспортного средства имеется конструктивная особенность, позволяющая заменить заднюю часть-трансформер буквально в течение 5 минут.

Вместе с тем Багдасаров рассказал, что в базе сзади монтируется тактический модуль на отделение. Предусмотрели специалисты и возможность внешней подвески багги на вертолёт — для этого на каркасе транспортного средства имеются специальные места под крепления.

Сообщается, что багги может разогнаться до 100 км/ч. При этом всё та же базовая модификация устройства способна перевозить груз весом до 1,5 тонн. Более прокачанные версии могут похвастаться грузоподъёмностью на тонну больше.

На сегодняшний день в Арго планируют выпускать по 40 машин в месяц.

Автоновости,УАЗ,
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