На базе УАЗа создан багги для российского спецназа

Константин Багдасаров, руководитель российской компании Арго, представил новейший багги-внедорожник для нужд спецназа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, инженеры предприятия взяли за основу для новинки шасси УАЗ. У транспортного средства имеется конструктивная особенность, позволяющая заменить заднюю часть-трансформер буквально в течение 5 минут.

Вместе с тем Багдасаров рассказал, что в базе сзади монтируется тактический модуль на отделение. Предусмотрели специалисты и возможность внешней подвески багги на вертолёт — для этого на каркасе транспортного средства имеются специальные места под крепления.

Сообщается, что багги может разогнаться до 100 км/ч. При этом всё та же базовая модификация устройства способна перевозить груз весом до 1,5 тонн. Более прокачанные версии могут похвастаться грузоподъёмностью на тонну больше.