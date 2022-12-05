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1 час назад

Новости автомиар: в Россию привезли новые кроссоверы Chevrolet Equinox

Motor.ruиещё 3

На сайте Авто.ру появилось несколько объявлений о продаже Chevrolet Equinox 2022 года выпуска. Приобрести новые американские кроссоверы предлагают продавцы из Москвы, Самары и Тюмени. У каждого дилера есть в наличии по одной модели. Все автомобили доступны в одной и той же комплектации и с одинаковым двигателем. Приобрести машины, собранные заводе «СарыркаАвтоПром» в казахстанском Костанае, можно от 3 120 000 до 3 150 000 рублей.

В Россию привезли новые американские кроссоверы
Фото: Chevrolet Chevrolet

Российские дилеры предлагают Chevrolet Equinox в богатой комплектации RS. Подобное исполнение отличается наличием кожаного салона, панорамной крыши, камеры заднего вида, а также электропривода двери багажника, датчика света, климат- и круиз-контроля.

Все три полноприводных кроссовера оборудованы двухлитровым бензиновым турбомотором, отдача которого составляет 237 лошадиных сил. Агрегат укомплектован девятидиапазонным «автоматом». До «сотни» такой Equinox разгоняется за 8,1 секунды. Максимальная скорость — 210 километров в час.

Chevrolet

В зависимости от региона приобрести новые Chevrolet Equinox, ввезённые из Казахстана, можно от 3 120 000 до 3 150 000 рублей.

В начале декабря модельный ряд Chevrolet в России пополнился бюджетным седаном Cobalt. Сразу несколько дилеров выставили на продажу автомобили стоимостью от миллиона рублей.

Автоновости,Chevrolet Equinox,Chevrolet,
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