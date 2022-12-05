В Россию привезли новые американские кроссоверы

На сайте Авто.ру появилось несколько объявлений о продаже Chevrolet Equinox 2022 года выпуска. Приобрести новые американские кроссоверы предлагают продавцы из Москвы, Самары и Тюмени. У каждого дилера есть в наличии по одной модели. Все автомобили доступны в одной и той же комплектации и с одинаковым двигателем. Приобрести машины, собранные заводе «СарыркаАвтоПром» в казахстанском Костанае, можно от 3 120 000 до 3 150 000 рублей.