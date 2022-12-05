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1 час назад

Новости автомира: Volkswagen уступил молодой китайской марке лидерство на рынке КНР

Motor.ru

Volkswagen уступил молодой китайской марке BYD лидерство на автомобильном рынке КНР. По итогам четырёх недель ноября BYD реализовал в Поднебесной 152 863 автомобиля, оставив позади Volkswagen (143 602) и Toyota (115 272). Аналитики Reuters уверены, что по итогам месяца BYD возглавит абсолютный рейтинг продаж в Китае. Успехи BYD символичны, поскольку с апреля в её гамме нет автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Volkswagen уступил лидерство на рынке КНР
Фото: BYDBYD

Фирма BYD была основана в 2003 году, так что по сравнению с Volkswagen и Toyota китайская марка выглядит новичком. Однако по капитализации и количеству выпускаемых электромобилей BYD теснит признанных лидеров.

Особенно показательна статистика продаж по сравнению с прошлым годом. В ноябре BYD продемонстрировал рост на 83 процента, тогда как Volkswagen просел на 0,3 процента, а Toyota — на 0,5 процента. По итогам одиннадцати месяцев прирост впечатляет ещё больше: BYD реализовал на 142 процента больше машин и поднялся с одиннадцатой строчки рейтинга на третью!

Все вышеуказанные данные пока справедливы только для Китая, но выдающиеся успехи BYD на конкурентном рынке КНР означают, что экспансия за рубеж — вопрос времени. В 2023 году BYD выйдет на японский рынок и расширит своё присутствие в Европе.

Автоновости,BYD,Toyota,Volkswagen,
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