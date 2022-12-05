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1 час назад

Новости автомира: число дорожных камер в Подмосковье увеличат до 1,8 тысячи

BFM.RUиещё 1

Необходимость новых камер объяснили реконструкцией 590 километров дорог и введением около 100 выделенных полос. Число передвижных камер не поменяется.

На дорогах Подмосковья появятся 600 новых стационарных камер
Фото: Виталий Невар/ТАССВиталий Невар/ТАСС

Сейчас в Московской области чуть больше 1,2 тысячи стационарных камер, через год их станет больше 1,8 тысячи, об этом пишет газета «Коммерсантъ». Увеличение числа камер предусматривает изменения в концессионном соглашении между правительством Подмосковья и оператором системы фотовидеофиксации «МВС Груп». Число передвижных камер не поменяется, их по-прежнему будет 200.

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В московском областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры объяснили необходимость дополнительных камер тем, что в 2019-2020 годах в регионе построили и реконструировали 590 километров дорог, а в 2022 году было введено около 100 выделенных полос и все эти объекты нужно контролировать.

Кроме того, планируется, что «МВС Груп» создаст и внедрит новую цифровую систему увеличения пропускной способности дорог. Количество участков аварийности в Московской области действительно увеличилось, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

— По Московской области действуют жесткие правила, там можно устанавливать камеры фотовидеофиксации не там, где хочется, как это в Москве, например, а только в очагах аварийности и предаварийности. Поэтому в Московской области с точки зрения установки камер порядок более четкий, нежели чем в Москве и в ряде других крупных регионов.

— Тогда непонятно, что количество опасных участков на подмосковных дорогах выросло на 50%. Так дороги новые настроили?

— Нет, во-первых, в Московской области были разные держатели камер на балансах, а во-вторых, камеры перемещаются, появляются новые очаги аварийности, устанавливаются новые камеры на новых дорогах типа ЦКАД, где камер до сих пор особенно и нет. Здесь рост отчасти органический, отчасти контроля будет больше и будет фиксироваться больше нарушений. Рост на 50% — это не только рост за счет новых дорог, но и новые места аварийности и так далее. На ЦКАД много проектировочных ошибок, есть очаги аварийности и смертности, которые выявились сразу же, о них много говорилось еще на этапе проектирования, но так как в Московской области действуют жесткие ограничения, которые регионы могут добровольно исполнять, могут не исполнять, камеры не поставили там сразу.

По данным ГИБДД, за 2020-2021 годы в Московской области выплачено около 50 млн штрафов с камер. Как пишет «Коммерсантъ», «МВС Груп» вложит в расширение системы фотовидеофиксации около миллиарда рублей. О том, сколько выделено на реализацию проекта из бюджета Московской области, не сообщается.

Концессия между «МВС Груп» и властями Подмосковья появилась в 2016 году. Тогда «МВС Груп» обязалась инвестировать почти 5 млрд рублей в установку и обслуживание более тысячи новых дорожных камер. Мособласть выплачивает компании 233 рубля с каждого уплаченного штрафа.

Автоновости,Антон Шапарин,ГИБДД,Правительство московской области,
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