На дорогах Подмосковья появятся 600 новых стационарных камер

Необходимость новых камер объяснили реконструкцией 590 километров дорог и введением около 100 выделенных полос. Число передвижных камер не поменяется.
Сейчас в Московской области чуть больше 1,2 тысячи стационарных камер, через год их станет больше 1,8 тысячи, об этом пишет газета «Коммерсантъ». Увеличение числа камер предусматривает изменения в концессионном соглашении между правительством Подмосковья и оператором системы фотовидеофиксации «МВС Груп». Число передвижных камер не поменяется, их по-прежнему будет 200.
В московском областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры объяснили необходимость дополнительных камер тем, что в 2019-2020 годах в регионе построили и реконструировали 590 километров дорог, а в 2022 году было введено около 100 выделенных полос и все эти объекты нужно контролировать.
Кроме того, планируется, что «МВС Груп» создаст и внедрит новую цифровую систему увеличения пропускной способности дорог. Количество участков аварийности в Московской области действительно увеличилось, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
— По Московской области действуют жесткие правила, там можно устанавливать камеры фотовидеофиксации не там, где хочется, как это в Москве, например, а только в очагах аварийности и предаварийности. Поэтому в Московской области с точки зрения установки камер порядок более четкий, нежели чем в Москве и в ряде других крупных регионов.
— Тогда непонятно, что количество опасных участков на подмосковных дорогах выросло на 50%. Так дороги новые настроили?
— Нет, во-первых, в Московской области были разные держатели камер на балансах, а во-вторых, камеры перемещаются, появляются новые очаги аварийности, устанавливаются новые камеры на новых дорогах типа ЦКАД, где камер до сих пор особенно и нет. Здесь рост отчасти органический, отчасти контроля будет больше и будет фиксироваться больше нарушений. Рост на 50% — это не только рост за счет новых дорог, но и новые места аварийности и так далее. На ЦКАД много проектировочных ошибок, есть очаги аварийности и смертности, которые выявились сразу же, о них много говорилось еще на этапе проектирования, но так как в Московской области действуют жесткие ограничения, которые регионы могут добровольно исполнять, могут не исполнять, камеры не поставили там сразу.
По данным ГИБДД, за 2020-2021 годы в Московской области выплачено около 50 млн штрафов с камер. Как пишет «Коммерсантъ», «МВС Груп» вложит в расширение системы фотовидеофиксации около миллиарда рублей. О том, сколько выделено на реализацию проекта из бюджета Московской области, не сообщается.
Концессия между «МВС Груп» и властями Подмосковья появилась в 2016 году. Тогда «МВС Груп» обязалась инвестировать почти 5 млрд рублей в установку и обслуживание более тысячи новых дорожных камер. Мособласть выплачивает компании 233 рубля с каждого уплаченного штрафа.