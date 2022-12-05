На дорогах Подмосковья появятся 600 новых стационарных камер

— Нет, во-первых, в Московской области были разные держатели камер на балансах, а во-вторых, камеры перемещаются, появляются новые очаги аварийности, устанавливаются новые камеры на новых дорогах типа ЦКАД, где камер до сих пор особенно и нет. Здесь рост отчасти органический, отчасти контроля будет больше и будет фиксироваться больше нарушений. Рост на 50% — это не только рост за счет новых дорог, но и новые места аварийности и так далее. На ЦКАД много проектировочных ошибок, есть очаги аварийности и смертности, которые выявились сразу же, о них много говорилось еще на этапе проектирования, но так как в Московской области действуют жесткие ограничения, которые регионы могут добровольно исполнять, могут не исполнять, камеры не поставили там сразу.