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1 час назад

Новости автомира: в США ждут возвращения Toyota Land Cruiser

Motor.ru

Toyota Land Cruiser 200, предшественник нынешнего Land Cruiser 300, сняли с продаж в США еще осенью 2021 года из-за невысокого спроса, и планов по выводу на местный рынок внедорожника с индексом 300 у компании нет. Как выяснило издание Motor Trend, Land Cruiser все-таки может вернуться в США – появление «Крузака» допустил вице-президент по продажам американского подразделения Toyota Джек Холлис. Когда это произойдет, он не уточнил.

В США ждут возвращения Toyota Land Cruiser
Фото: Toyota Toyota

По словам Холлиса, «Land Cruiser является важной частью наследия Toyota». К возможным причинам расширения модельной линейки марки на американском рынке можно отнести стабильные продажи Toyota: в год местные дилеры реализуют в среднем по 3-3,5 тысячи машин, а в 2021-м американцы приобрели 3,7 тысячи автомобилей японского бренда. При этом спрос на соплатформенный Lexus LX, который с рынка не уходил, в 2022 году снизился на 3,6 процента.

Motor Trend предполагает, что если возвращение Toyota Land Cruiser в США случится, то нескоро – вероятно, это произойдет только в следующем поколении модели. А учитывая, что Land Cruiser сменил индекс 200 на 300 буквально прошлым летом, новая генерация может появиться не раньше второй половины нынешнего десятилетия.

По другой версии, в США будет продаваться не «старший» Land Cruiser, а «младший» внедорожник Prado, который, по слухам, сменит поколение в 2023 либо 2024 году. Пока эта модель на американском рынке не представлена.

Между тем, Toyota подтвердила для США другой крупный внедорожник, который получил название Grand Highlander. Его премьера назначена на 8 февраля 2023 года, а в иерархии марки он расположится между обычным Highlander и рамной Sequoia.

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