Из-за наплыва мошенников, пытающихся обмануть страховые компании, россияне стали чаще получать отказ в выплатах по ОСАГО. Ситуация связана с тем, что граждане стали вызывать подозрения, заявила «Известиям» юрист Анжела Глебова, передает Deita.ru.

Для того чтобы избежать такой ситуации, необходимо при попадании в ДТП фиксировать все обстоятельства произошедшего путем фотографирования и записи видео, отмечает эксперт.

Водитель в случае отсутствия доказательств может столкнуться не только с отказом в выплате по ОСАГО, но и с необходимостью доказать, что он не является мошенником, подчеркнула юрист. В этой связи, по ее словам, гражданам всегда нужно устанавливать регистратор в автомобиль.