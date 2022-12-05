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1 час назад

Новости автомира: кому из россиян могут отказать в выплатах по ОСАГО

Лера Букина

Из-за наплыва мошенников, пытающихся обмануть страховые компании, россияне стали чаще получать отказ в выплатах по ОСАГО. Ситуация связана с тем, что граждане стали вызывать подозрения, заявила «Известиям» юрист Анжела Глебова, передает Deita.ru.

Для того чтобы избежать такой ситуации, необходимо при попадании в ДТП фиксировать все обстоятельства произошедшего путем фотографирования и записи видео, отмечает эксперт.

Водитель в случае отсутствия доказательств может столкнуться не только с отказом в выплате по ОСАГО, но и с необходимостью доказать, что он не является мошенником, подчеркнула юрист. В этой связи, по ее словам, гражданам всегда нужно устанавливать регистратор в автомобиль.

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Ранее заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что в ближайшее время Банк России, вероятно, получит контроль над автоматизированной информационной системой ОСАГО (АИС ОСАГО). В стране разработали такой законопроект. В настоящее время он находится на стадии второго чтения. При этом отмечается, что принятие законопроекта ожидается до конца года. Новая система будет называться «АИС Страхование».

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