В Россию привезли кроссовер за 700 тысяч рублей

Очередная новинка на российском рынке, появившаяся в рамках параллельного импорта, Suzuki Ignis. Практически все автомобили, выставленные на продажу на одном из крупнейших российских классифайдов, поставляются под заказ.
Как выяснила "Российская газета", цены варьируются от 700 тысяч рублей до 989 тысяч рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.
Ignis - это автомобиль длиной всего 3,7 м, но с дорожным просветом в 180 мм и опционным полным приводом (базовые версии переднеприводные).
Под капотом маленького кроссовера установлен безальтернативный 1,2-литровый атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 91 лошадиную силу (крутящий момент 118 Нм) в сочетании с вариатором и умеренной гибридной системой.
Интересно, что в 2019 году Suzuki провела опрос среди россиян относительно модели Ignis. Тогда большинство комментаторов под публикацией сходилось во мнении, что модель могла прижиться на рынке, если бы получила конкурентоспособный ценник. Но в итоге этого не произошло.