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1 час назад

Новости автомира: в Россию привезли кроссовер за 700 тысяч рублей

Российская Газета

Очередная новинка на российском рынке, появившаяся в рамках параллельного импорта, Suzuki Ignis. Практически все автомобили, выставленные на продажу на одном из крупнейших российских классифайдов, поставляются под заказ.

В Россию привезли кроссовер за 700 тысяч рублей
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как выяснила "Российская газета", цены варьируются от 700 тысяч рублей до 989 тысяч рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Ignis - это автомобиль длиной всего 3,7 м, но с дорожным просветом в 180 мм и опционным полным приводом (базовые версии переднеприводные).

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Под капотом маленького кроссовера установлен безальтернативный 1,2-литровый атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 91 лошадиную силу (крутящий момент 118 Нм) в сочетании с вариатором и умеренной гибридной системой.

Suzuki

Интересно, что в 2019 году Suzuki провела опрос среди россиян относительно модели Ignis. Тогда большинство комментаторов под публикацией сходилось во мнении, что модель могла прижиться на рынке, если бы получила конкурентоспособный ценник. Но в итоге этого не произошло.

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