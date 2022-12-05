В Россию привезли кроссовер за 700 тысяч рублей

Очередная новинка на российском рынке, появившаяся в рамках параллельного импорта, Suzuki Ignis. Практически все автомобили, выставленные на продажу на одном из крупнейших российских классифайдов, поставляются под заказ.

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Как выяснила "Российская газета", цены варьируются от 700 тысяч рублей до 989 тысяч рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Ignis - это автомобиль длиной всего 3,7 м, но с дорожным просветом в 180 мм и опционным полным приводом (базовые версии переднеприводные).

Под капотом маленького кроссовера установлен безальтернативный 1,2-литровый атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 91 лошадиную силу (крутящий момент 118 Нм) в сочетании с вариатором и умеренной гибридной системой.

Suzuki