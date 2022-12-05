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1 час назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" планирует в 2025 году выпустить кроссовер на базе Lada Vesta

Газета.Ru

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует выпустить в конце 2025 года новый компактный кроссовер на базе Lada Vesta. Об этом изданию Forbes сообщил глава компании Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году выпустить кроссовер на базе Lada Vesta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В планах — разработка высоколокализованного переднеприводного кроссовера, категории SUV на платформе Vesta. Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 года. Часть аудитории, нацеленной на Duster, купит кроссовер Vesta В+. А часть отойдет к Niva Travel», - сказал Соколов.

Новый кроссовер на базе Lada Vesta будет представлять собой приподнятую версию универсала Vesta SW Cross. Конкурентами модели на российском рынке станут кроссоверы Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Ранее художники представили, как может выглядеть новый кроссовер от «АвтоВАЗа».

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