"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году выпустить кроссовер на базе Lada Vesta

«В планах — разработка высоколокализованного переднеприводного кроссовера, категории SUV на платформе Vesta. Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 года. Часть аудитории, нацеленной на Duster, купит кроссовер Vesta В+. А часть отойдет к Niva Travel», - сказал Соколов.