"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году выпустить кроссовер на базе Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует выпустить в конце 2025 года новый компактный кроссовер на базе Lada Vesta. Об этом изданию Forbes сообщил глава компании Максим Соколов.
«В планах — разработка высоколокализованного переднеприводного кроссовера, категории SUV на платформе Vesta. Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 года. Часть аудитории, нацеленной на Duster, купит кроссовер Vesta В+. А часть отойдет к Niva Travel», - сказал Соколов.
Новый кроссовер на базе Lada Vesta будет представлять собой приподнятую версию универсала Vesta SW Cross. Конкурентами модели на российском рынке станут кроссоверы Hyundai Creta и Renault Kaptur.
Ранее художники представили, как может выглядеть новый кроссовер от «АвтоВАЗа».