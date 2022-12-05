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48 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ собрал еще одну Lada Vesta NG

Российская Газета

На заводе в Тольятти был собран третий тестовый автомобиль Lada Vesta NG. Как сообщает паблик Avtograd news, машины оснащены восьмиклапанным мотором "ВАЗ-11182" мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

АвтоВАЗ собрал еще одну Lada Vesta NG
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Отмечается, что вероятно данный двигатель надолго поселится в подкапотном пространстве флагмана российской марки.

АвтоВАЗ 18 ноября объявил о том, что собрал в Тольятти первую тестовую Lada Vesta. На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов. В компании отметили, что машина не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала.

Премьера новой Vesta была проведена на "Лада Ижевск", но серийное производство не было запущено из-за санкций и отсутствия комплектующих. Впоследствии АвтоВАЗом было принято решение о переносе сборки модели на главный конвейер в Тольятти. Рестарт производства намечен на март 2023 года.

Ранее стало известно, что выпуск Lada Largus возобновится также только в следующем году.

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