В стране опасаются дефицита электроэнергии в зимнее время. В числе чрезвычайных мер для экономии электричества — ограничения его использования в быту и на транспорте.
Швейцария может запретить электромобили для экономии электричества. Страна опасается дефицита электроэнергии этой зимой, потому что основные поставщики, Франция и Германия, могут не обеспечить необходимую мощность из-за проблем с собственной генерацией.
В числе чрезвычайных мер для снижения нагрузки на энергосистему в аварийных сценариях — ограничения использования электричества в быту и транспорте. Запреты на вождение введут только с третьего из четырех этапов плана. В случае больших проблем с электричеством, правительство Швейцарии предлагает разрешить только абсолютно необходимые поездки на электромобилях, объясняет издание Breitbart:
«Владельцы Tesla, Volt и других электромобилей в Швейцарии могут вскоре пересесть на автобус, поскольку, как сообщается, страна рассматривает возможность частичного запрета на использование электромобилей для экономии электроэнергии. Как в целом ряде других европейских стран, энергетическая ситуация в Швейцарии серьезно ухудшилась в результате того, что Россия в значительной степени уходит с европейского энергетического рынка. Страна, похоже, особенно обеспокоена поставками электроэнергии. В результате, согласно сообщению швейцарской газеты 20 Minuten, правительство страны разработало меры для разгрузки энергосистемы, например, ограничение скорости автомобилей, сокращение часов работы магазинов и обогрева ночных клубов и запрет на использование электромобилей для несущественных целей. Частное использование электромобилей разрешено только для абсолютно необходимых поездок, например, для профессиональной практики шоппинга, посещения врача, посещения религиозных мероприятий, посещения судебных заседаний, говорится в сообщении правительства».
По данным швейцарского издания Focus, ограничения ударят по 110 тысяч автовладельцев. Есть и другие идеи экономии от властей в случае чрезвычайной ситуации. Например, стиральные машины предлагается использовать только при режиме не более 40 градусов, а холодильники — не ниже шести градусов.