В стране опасаются дефицита электроэнергии в зимнее время. В числе чрезвычайных мер для экономии электричества — ограничения его использования в быту и на транспорте.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Антон Новодережкин/ТАСС

Швейцария может запретить электромобили для экономии электричества. Страна опасается дефицита электроэнергии этой зимой, потому что основные поставщики, Франция и Германия, могут не обеспечить необходимую мощность из-за проблем с собственной генерацией.

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В числе чрезвычайных мер для снижения нагрузки на энергосистему в аварийных сценариях — ограничения использования электричества в быту и транспорте. Запреты на вождение введут только с третьего из четырех этапов плана. В случае больших проблем с электричеством, правительство Швейцарии предлагает разрешить только абсолютно необходимые поездки на электромобилях, объясняет издание Breitbart:

«Владельцы Tesla, Volt и других электромобилей в Швейцарии могут вскоре пересесть на автобус, поскольку, как сообщается, страна рассматривает возможность частичного запрета на использование электромобилей для экономии электроэнергии. Как в целом ряде других европейских стран, энергетическая ситуация в Швейцарии серьезно ухудшилась в результате того, что Россия в значительной степени уходит с европейского энергетического рынка. Страна, похоже, особенно обеспокоена поставками электроэнергии. В результате, согласно сообщению швейцарской газеты 20 Minuten, правительство страны разработало меры для разгрузки энергосистемы, например, ограничение скорости автомобилей, сокращение часов работы магазинов и обогрева ночных клубов и запрет на использование электромобилей для несущественных целей. Частное использование электромобилей разрешено только для абсолютно необходимых поездок, например, для профессиональной практики шоппинга, посещения врача, посещения религиозных мероприятий, посещения судебных заседаний, говорится в сообщении правительства».