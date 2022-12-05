За год продажи новых автомобилей в РФ сократились почти на 50 процентов

Агентство «Автостат» публикует статистику продаж новых легковых автомобилей в России за ноябрь 2022 года, ссылаясь на данные АО «Электронный паспорт». В последний месяц осени россияне приобрели 51 525 легковушек, что на 19 процентов больше, чем в октябре, и на 49 процентов меньше, чем в ноябре 2021-го. Более 40 процентов всех продаж приходится на отечественную марку Lada, а на втором и третьем местах по популярности – китайские Chery и Haval соответственно.

С мая по сентябрь 2022 года ежемесячный объем российского авторынка вырос с 27,4 тысячи до 44,39 тысячи единиц, затем в октябре снизился до 43,3 тысячи штук, и в ноябре снова продемонстрировал рост – до 51,5 тысячи штук. В «Автостате» отмечают, что в стране снова тренд на восстановление продаж новых автомобилей.

Дилерам Lada удалось реализовать 21 107 автомобилей (по официальной статистике АвтоВАЗа – 21 726 штук, +13,5 процента относительно результата октября). На втором месте Chery с показателем 5537 штук, на третьем – Haval, автомобили которого выбрали 4467 россиян, на четвертом Geely (3351 шт.), а замыкает пятерку лидеров Kia (3251 шт.). Показатели остальных марок составили менее трех тысяч автомобилей.