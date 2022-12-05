Открыто движение по автомобильной части Крымского моста

Правая автомобильная часть Крымского моста отремонтирована и открыта для движения транспорта. Об этом со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Тамань» пишет РИА Новости.

Фото: Телеграм-канал «Марат Хуснуллин» Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

«5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», - пояснили в организации.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста был взорван грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.

По данным российских правоохранительных органов, к организации взрыва причастны украинские спецслужбы. Российские спецслужбы установили 12 соучастников преступления. Восемь из них были задержаны, среди них пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении.