У российского Geely Coolray появилась новая версия

Российский офис Geely объявил о старте продаж популярного кроссовера Coolray в новой для модели комплектации Link. В самой компании это исполнение описывают как «технологичное», так как его главное отличие – возможность удаленного управления функциями автомобиля через мобильное приложение G-Link. Со смартфона можно запустить и заглушить мотор, настроить систему автозапуска по времени, прогреть или охладить салон, активировать сигнализацию, а также отследить геолокацию машины.

Фото: Geely Geely

В приложении G-Link, которое доступно для Android и iOS, отображается текущий пробег автомобиля и напряжение аккумуляторной батареи, уровень топлива в баке, а также показатели температуры двигателя, салона и наружного воздуха. Там же можно посмотреть историю событий, поездок и маршруты следования. Также приложение уведомит пользователя о том, что не закрыты двери или капот. Предусмотрена возможность включения push-уведомлений.

Geely

В настройках приложения можно отрегулировать чувствительность датчиков охранной системы, установить расписание для запуска и остановки двигателя на регулярной основе или по заданному интервалу времени, с учетом уровня топлива. Кроме того, автоматический пуск мотора можно настроить по температурным параметрам или уровню заряда аккумулятора.

«Умная» версия Coolray Link построена на базе комплектации Flagship и стоит 2 693 990 рублей. Для сравнения, рекомендованная розничная цена обычного Coolray Flagship составляет 2 659 990 рублей, то есть доплата за возможность управлять функциями автомобиля со смартфона – 34 тысячи рублей.