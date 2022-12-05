В России смягчили требования к зарядным станциям для электромобилей

Министерство промышленности и торговли решило изменить требования к субсидируемым зарядным станциям для электромобилей, принятые всего полгода назад, пишет «Коммерсантъ». Корректировка коснулась разъемов: документ предлагает сделать необязательной размещение разъема китайского стандарта GB/T. Коннекторов по-прежнему должно быть не менее трех, но отныне при любой их комбинации установщик будет иметь право на получение субсидий.
Для зарядных станций можно будет выбрать разъемы стандарта CCS2, выбранного европейскими автопроизводителями, CHAdeMO, который применяется на популярном в России электрокаре Nissan Leaf, либо китайского GB/T. Выходная мощность CCS2 и GB/T должна составлять не менее 120 киловатт.
Как поясняют в Минпромторге, решение о корректировке было принято после совещаний с участниками рынка. Год назад, когда был разработан проект, некоторые из них назвали первичные требования излишне высокими и даже «невыполнимыми». Тогда речь шла о четырех обязательных коннекторах мощностью от 150 киловатт. В отрасли отмечали, что региональные электросети не готовы к подобным нагрузкам, а также указывали на то, что остальной мир постепенно отказывается от японского стандарта CHAdeMO как от устаревшего.
Минувшим летом программа субсидирования была запущена с упрощенными требованиями: разрешались три коннектора и один обязательный разъем китайского стандарта GB/T. Теперь же от последнего требования решено отказаться.
До конца года планируется установить 528 электрозаправок в российских 12 регионах, включая Крым, Московскую, Ленинградскую и Нижегородскую области. Размер субсидии может доходить до 60 процентов цены станции, но не превысит 1,86 миллиона рублей. Также есть субсидия на подключение к электросетям — 30 процентов, до 900 тысяч рублей.