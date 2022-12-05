Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: в России смягчили требования к зарядным станциям для электромобилей

Motor.ru

Министерство промышленности и торговли решило изменить требования к субсидируемым зарядным станциям для электромобилей, принятые всего полгода назад, пишет «Коммерсантъ». Корректировка коснулась разъемов: документ предлагает сделать необязательной размещение разъема китайского стандарта GB/T. Коннекторов по-прежнему должно быть не менее трех, но отныне при любой их комбинации установщик будет иметь право на получение субсидий.

В России смягчили требования к зарядным станциям для электромобилей
Фото: DepositphotosDepositphotos

Для зарядных станций можно будет выбрать разъемы стандарта CCS2, выбранного европейскими автопроизводителями, CHAdeMO, который применяется на популярном в России электрокаре Nissan Leaf, либо китайского GB/T. Выходная мощность CCS2 и GB/T должна составлять не менее 120 киловатт.

Как поясняют в Минпромторге, решение о корректировке было принято после совещаний с участниками рынка. Год назад, когда был разработан проект, некоторые из них назвали первичные требования излишне высокими и даже «невыполнимыми». Тогда речь шла о четырех обязательных коннекторах мощностью от 150 киловатт. В отрасли отмечали, что региональные электросети не готовы к подобным нагрузкам, а также указывали на то, что остальной мир постепенно отказывается от японского стандарта CHAdeMO как от устаревшего.

Минувшим летом программа субсидирования была запущена с упрощенными требованиями: разрешались три коннектора и один обязательный разъем китайского стандарта GB/T. Теперь же от последнего требования решено отказаться.

До конца года планируется установить 528 электрозаправок в российских 12 регионах, включая Крым, Московскую, Ленинградскую и Нижегородскую области. Размер субсидии может доходить до 60 процентов цены станции, но не превысит 1,86 миллиона рублей. Также есть субсидия на подключение к электросетям — 30 процентов, до 900 тысяч рублей.

Автоновости,Nissan Leaf,Nissan,Коммерсант,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители