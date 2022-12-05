В России смягчили требования к зарядным станциям для электромобилей

Министерство промышленности и торговли решило изменить требования к субсидируемым зарядным станциям для электромобилей, принятые всего полгода назад, пишет «Коммерсантъ». Корректировка коснулась разъемов: документ предлагает сделать необязательной размещение разъема китайского стандарта GB/T. Коннекторов по-прежнему должно быть не менее трех, но отныне при любой их комбинации установщик будет иметь право на получение субсидий.

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Для зарядных станций можно будет выбрать разъемы стандарта CCS2, выбранного европейскими автопроизводителями, CHAdeMO, который применяется на популярном в России электрокаре Nissan Leaf, либо китайского GB/T. Выходная мощность CCS2 и GB/T должна составлять не менее 120 киловатт.

Как поясняют в Минпромторге, решение о корректировке было принято после совещаний с участниками рынка. Год назад, когда был разработан проект, некоторые из них назвали первичные требования излишне высокими и даже «невыполнимыми». Тогда речь шла о четырех обязательных коннекторах мощностью от 150 киловатт. В отрасли отмечали, что региональные электросети не готовы к подобным нагрузкам, а также указывали на то, что остальной мир постепенно отказывается от японского стандарта CHAdeMO как от устаревшего.

Минувшим летом программа субсидирования была запущена с упрощенными требованиями: разрешались три коннектора и один обязательный разъем китайского стандарта GB/T. Теперь же от последнего требования решено отказаться.