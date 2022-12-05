В России сравнялись цены на премиальные и бюджетные авто с пробегом

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сообщил, что стоимость люксовых и бюджетных подержанных автомобилей в России стала практически идентичной. Специалист объясняет сложившуюся ситуацию снижением покупательной способности граждан, а также высокой стоимостью обслуживания премиальных транспортных средств. По словам эксперта, падение стоимости люксовых моделей в возрасте более десяти лет является общемировой практикой.

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Хайцеэр объясняет снижение цен на премиальные автомобили дороговизной их обслуживания, а также стоимостью запчастей, которая продолжает расти. Поскольку содержать люксовые машины дороже по всем показателям, а любая поломка обойдется автовладельцу «в копеечку», большинство россиян делают выбор в пользу недорогих автомобилей. К примеру, тормозные колодки для бюджетной машины могут стоить три тысячи рублей, в то время как на модель премиум-класса в десять раз дороже.

По словам специалиста, люксовые автомобили в возрасте более десяти лет дешевеют по всему миру. В России же цены на модели премиум-класса снизились еще сильнее из-за того, что у граждан в приоритете недорогие транспортные средства. При этом часто россияне рассматривают к покупке машины низшего ценового сегмента. А поскольку многие иностранные бренды доступны в нашей стране исключительно по параллельному импорту, некоторые бюджетные автомобили могут стоить дороже десятилетних премиальных моделей.