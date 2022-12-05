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2 часа назад

Новости автомира: Tesla тестирует обновленный бестселлер

Российская Газета

Появилось документальное подтверждение информации о грядущем обновлении Tesla Model 3 - самой продаваемой модели американского производителя электрокаров.

Tesla тестирует обновленный бестселлер
Фото: СоцсетиСоцсети

На одной из парковок в Калифорнии был замечен прототип Tesla Model 3 с частично скрытыми частями кузова. Фото автомобиля разместили в соцсетях.

В фарах Model 3 замечены элементы, которых нет на текущей версии электрокара: камеры, которые, как предполагается, расширят функционал системы помощи водителю Full Self-Driving. Маск-халат, укрывающий переднюю и заднюю часть до нижнего края ветровых стёкол, позволяет предположить, что Tesla Model 3 может получить редизайн бамперной группы.

О дате дебюта новинки ничего не сообщается.

В будущем в модельном ряду Tesla появится более доступный электрокар, чем Model 3, и цена - один из факторов, который сможет сделать автомобиль самой продаваемой "Теслой".

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