Tesla тестирует обновленный бестселлер

Появилось документальное подтверждение информации о грядущем обновлении Tesla Model 3 - самой продаваемой модели американского производителя электрокаров.

Фото: Соцсети Соцсети

На одной из парковок в Калифорнии был замечен прототип Tesla Model 3 с частично скрытыми частями кузова. Фото автомобиля разместили в соцсетях.

В фарах Model 3 замечены элементы, которых нет на текущей версии электрокара: камеры, которые, как предполагается, расширят функционал системы помощи водителю Full Self-Driving. Маск-халат, укрывающий переднюю и заднюю часть до нижнего края ветровых стёкол, позволяет предположить, что Tesla Model 3 может получить редизайн бамперной группы.

О дате дебюта новинки ничего не сообщается.