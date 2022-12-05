Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
49 минут назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» планирует выпустить кроссовер

Лера Букина

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о намерении компании выпустить новый компактный кроссовер на базе Lada Vesta, передает Forbes.

Сделать это планируется в конце 2025 года. Это будет высоколокализованный переднеприводной кроссовер категории SUV, отметил он.

«Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+», - добавил Соколов.

По его словам, кроссовер Vesta В+ приобретут, вероятно, те, кто «нацелен на Duster». Другая же часть «отойдет к Niva Travel». Среди возможных будущих конкурентов нового кроссовера - Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Ранее Соколов поделился планами компании на 2023 год. Так, по его словам, производитель готовится возобновить экспортные поставки в размере 20 тыс. автомобилей.

Составлен рейтинг самых ненадежных автомобилей

По его словам, компания намерена запустить завод и поставки машинокомплектов в Костанай (Казахстан). Также рассматриваются рынки Белоруссии и других стран СНГ, а также Африканского континента.

Автоновости,Видео,Renault Kaptur,Lada Vesta,Hyundai Creta,Renault,Hyundai,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители