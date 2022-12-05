Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о намерении компании выпустить новый компактный кроссовер на базе Lada Vesta, передает Forbes.

Сделать это планируется в конце 2025 года. Это будет высоколокализованный переднеприводной кроссовер категории SUV, отметил он.

«Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+», - добавил Соколов.

По его словам, кроссовер Vesta В+ приобретут, вероятно, те, кто «нацелен на Duster». Другая же часть «отойдет к Niva Travel». Среди возможных будущих конкурентов нового кроссовера - Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Ранее Соколов поделился планами компании на 2023 год. Так, по его словам, производитель готовится возобновить экспортные поставки в размере 20 тыс. автомобилей.