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30 минут назад

Новости автомира: Lada Vesta оснастят новым двигателем

Алиса Селезнёва

Lada Vesta NG будет оснащаться восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра. Об этом заявили инсайдеры в сообществе Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Lada Vesta оснастят новым двигателем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти уже собраны три тестовых автомобиля Lada Vesta NG.

При этом новые машины были оснащены восьмиклапанным двигателем 11182 мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Специалисты, участвующие в проекте, прогнозируют, что «данный двигатель, вероятно, надолго поселится в подкапотном пространстве флагмана автозавода».

Перезапуск производства Lada Vesta NG на тольяттинской площадке запланирован на март 2023 года. Ожидается, что обновленная Lada Vesta получит систему контроля слепых зон, которая ранее не применялись на автомобилях семейства Lada.

Ранее также стало известно, что «АвтоВАЗ» отложил выпуск Renault Duster. Проект временно приостановили из-за трудностей в выстраивании логистики производства автокомпонентов, юридических обязательств и партнерских отношений с французской компанией.

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