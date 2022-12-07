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36 минут назад

Apple Car выйдет в 2026 году по цене менее $100 тысяч и лишится ключевых функций

Газета.Ruиещё 1

Apple планирует выпустить свой первый автомобиль к 2026 году по цене ниже $100 тыс. из-за отказа от полностью автономной системы вождения. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple Car лишится ключевых функций
Фото: VanaramaVanarama

Изначально Apple планировала разработать автомобиль похожий на минивэн Canoo Lifestyle Vehicle, в котором пассажиры могли бы сидеть лицом друг к другу, но этот проект был свернут.

Текущая разработка будет иметь более традиционный дизайн с водительским сиденьем, рулевым колесом и педалями, а полноценный автопилот, о котором ходили слухи, и вовсе будет отсутствовать.

Первоначально Apple планировала установить стоимость своего автомобиля выше $120 тыс. (около 7,54 млн руб.). Однако, по данным источника, компания снизит цену ниже $100 тыс. (около 6,29 млн руб.) из-за ограниченных функций автопилота в первой версии Apple Car.

В компании еще не завершили разработку дизайна Apple Car. Ожидается, что дизайн будет утвержден в 2023 году, а список функций автомобиля - к 2024 году.

Тестирование Apple Car начнется в 2025 году перед запланированным запуском в 2026 году.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что бывшего инженера Apple приговорили к 10 годам тюрьмы за кражу секретов Apple Car.

Автоновости,Apple,
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