В России начались продажи гибридных кроссоверов Aito M5

Автомобильные дилеры начали поставлять в Россию китайские гибридные кроссоверы Aito M5, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Фото: Cfoto/Global Look Press Cfoto/Global Look Press

В частности, Aito M5 предлагают московские дилеры, а также автосалоны в Чувашии и Владивостоке. Стоимость автомобиля составляет от 4,2 млн руб. до 5 млн руб.

Aito M5 представляет собой последовательный гибрид, у которого колеса вращают электромоторы, а 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 125 л.с. работает исключительно в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи емкостью 40 кВт.ч. Привод — полный.

Кроссовер Aito M5 по размерам соответствует моделям Jaguar F-Pace или Genesis GV70: длина — 4770 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм. Колесная база — 2880 мм.