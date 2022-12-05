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48 минут назад

Новости автомира: Mercedes-Benz E-Class следующего поколения замечен на тестах

ПроКроссовер.ру

Новый Mercedes-Benz E-Class имеет компоновку салона, которая отличает его от других последних моделей компании, судя по просочившимся снимкам, якобы сделанным на конвейерной ленте. На другом снимке видно, что выглядит как неприкрытая передняя часть той же машины.

Mercedes-Benz E-Class следующего поколения замечен на тестах
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Motor1.com

Здесь команда дизайнеров применяет новый стиль: решетка радиатора становится больше, а фары имеют два закругленных элемента внизу. Последнего не было видно на фотографиях, размещенных ранее. Как и другие современные автомобили Mercedes, E-Class имеет внутри два дисплея. Однако, судя по снимкам, его центральный сенсорный экран будет установлен на выпуклости приборной панели посередине, по-видимому, отделанной пористым шпоном.

ПроКроссовер.ру

Что касается силовых агрегатов, покупатели получат несколько вариантов на основе 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом и мощностью от 225 до 260 лошадиных сил. Пока неизвестно, появится ли версия AMG, стилизованная под бензиново-электрический Mercedes-AMG C 63. Наши коллеги из CarBuzz считают, что модель может сохранить свой традиционный восьмицилиндровый двигатель, став последним поколением E-класса, в котором он используется.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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