Mercedes-Benz E-Class следующего поколения замечен на тестах

Новый Mercedes-Benz E-Class имеет компоновку салона, которая отличает его от других последних моделей компании, судя по просочившимся снимкам, якобы сделанным на конвейерной ленте. На другом снимке видно, что выглядит как неприкрытая передняя часть той же машины.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Motor1.com

Здесь команда дизайнеров применяет новый стиль: решетка радиатора становится больше, а фары имеют два закругленных элемента внизу. Последнего не было видно на фотографиях, размещенных ранее. Как и другие современные автомобили Mercedes, E-Class имеет внутри два дисплея. Однако, судя по снимкам, его центральный сенсорный экран будет установлен на выпуклости приборной панели посередине, по-видимому, отделанной пористым шпоном.

ПроКроссовер.ру