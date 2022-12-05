Toyota показала, каким будет кроссовер C-HR нового поколения

Toyota опубликовала изображения концепта C-HR Prologue, который в следующем году, как ожидается, переродится в серийный кроссовер. Компакт-кросс получит внешность в актуальном стиле марки, который уже примерили Aygo X, седан bZ3, Prius пятого поколения, а также показанный в ноябре электрический bZ Compact SUV. Подробностей о «технике» пока немного, но известно, что в Европе модель предложат с двумя гибридными силовыми установками.

Фото: Toyota C-HR Prologue Toyota C-HR Prologue

Концепт C-HR Prologue выглядит более спортивно, чем актуальный C-HR. Модели достались более короткие свесы, трехцветная раскраска кузова, фирменная носовая часть hammerhead («рыба-молот»), полностью светодиодная оптика с изогнутыми фарами и крупный диффузор. C-HR угадывается благодаря пропорциям, а также небольшим боковым окнам.

Toyota C-HR Prologue

Toyota C-HR Prologue

Также шоу-кар демонстрирует крошечные камеры вместо зеркал заднего вида и спрятанные в кузов дверные ручки — вероятно, эти детали в серию не пойдут. В Toyota заявляют, что благодаря укороченным свесам и слегка удлиненной колесной базе удалось сделать кроссовер «более просторным и практичным». Новому C-HR обещаны и большие экраны, но интерьер в компании пока решили сохранить в секрете, полностью затемнив окна.

Не раскрыта информация и о силовых агрегатах. Известно лишь, что модель в Европе предложат с двумя установками — гибридной и плагин-гибридной. Возможно, в основу «товарного» C-HR ляжет усовершенствованная платформа TNGA, на которой построен новый Prius.

Запуск модели на рынке ожидается в 2023 году — спустя семь лет после премьеры C-HR первого поколения. Кроссовер останется в прежней нише между Yaris Cross и Corolla Cross.