В 2023 году КамАЗ планирует продать 50 тысяч автомобилей

Камский автозавод намерен увеличивать продажи автомобилей. Как сообщает пресс-служба компании, в 2023 году КамАЗ хочет расширить производство, в том числе за счет локализации комплектующих, которые ранее покупались за рубежом. По итогам следующего года планируется продать 50 тысяч автомобилей, а также нарастить долю на рынке, которая сейчас варьируется от 44 до 60 процентов в зависимости от типа продукции.

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По словам главы КамАЗа Сергея Когогина, возобновление производства в новых реалиях будет проходить поэтапно. До конца 2023 года КамАЗ собирается выпустить до 10 тысяч автомобилей нового поколения К5, а в следующие годы — увеличить сборку до 700-1000 современных грузовиков в месяц. «Наша глобальная цель — вернуться к своей стратегии развития, развивать линейку автомобилей К5, эффективность и топливная экономичность которых подтверждена в реальных условиях эксплуатации», — отметил директор завода.

Производство машин поколения К5 удалось возобновить в сентябре 2022 года, когда были локализованы компоненты, ранее поставлявшиеся из Европы. Кроме этого, КамАЗ «национализировал» дизельные моторы Cummins и коробки передач ZF: теперь агрегаты для нужд завода производятся без участия зарубежных фирм.

По итогам прошлого года грузовики производства КамАЗа заняли 44-процентную долю на российском рынке, а доля компании на рынке спецтехники почти достигла 60 процентов. В нынешнем году КамАЗ все еще придерживается плана по продаже 39 тысяч автомобилей.