Прогноз: «АвтоВАЗ» в 2023 году выполнит половину производственного плана

Продажи новых легковых автомобилей в России, согласно базовому прогнозу развития событий на рынке, по итогам 2023 года могут составить 670 тыс. единиц. Об этом говорится в прогнозе агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ).

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В частности, согласно базовому сценарию, в следующем году на российском рынке «АвтоВАЗ» реализует производственный план в 400 тыс. автомобилей на 70%. Китайские бренды продадут в РФ не менее 210 тыс. машин. Производство и продажи автомобилей «Москвич 3» с бензиновыми моторами составят 30 тыс. ед., электромобилей «Москвич 3e» будет продано не менее 5 тыс. штук, а электромобилей Evolute не менее 10 тыс. штук.

По оптимистичному прогнозу, в 2023 году в России может быть продано 845 тыс. новых легковых автомобилей. «АвтоВАЗ» реализует производственный план в 400 тысяч автомобилей на 95%. Китайские марки смогут реализовать не менее 260 тыс. машин. Выпуск и продажи автомобилей «Москвич 3» составит 40 тыс. ед., а электромобилей «Москвич 3e» - не менее 10 тыс. штук. Кроме того, будет изготовлено и продано 15 тыс. автомобилей Evolute.