Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: по прогнозу НАПИ, "АвтоВАЗ" в 2023 году выполнит половину производственного плана

Газета.Ru

Продажи новых легковых автомобилей в России, согласно базовому прогнозу развития событий на рынке, по итогам 2023 года могут составить 670 тыс. единиц. Об этом говорится в прогнозе агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Прогноз: «АвтоВАЗ» в 2023 году выполнит половину производственного плана
Фото: LADALADA

В частности, согласно базовому сценарию, в следующем году на российском рынке «АвтоВАЗ» реализует производственный план в 400 тыс. автомобилей на 70%. Китайские бренды продадут в РФ не менее 210 тыс. машин. Производство и продажи автомобилей «Москвич 3» с бензиновыми моторами составят 30 тыс. ед., электромобилей «Москвич 3e» будет продано не менее 5 тыс. штук, а электромобилей Evolute не менее 10 тыс. штук.

По оптимистичному прогнозу, в 2023 году в России может быть продано 845 тыс. новых легковых автомобилей. «АвтоВАЗ» реализует производственный план в 400 тысяч автомобилей на 95%. Китайские марки смогут реализовать не менее 260 тыс. машин. Выпуск и продажи автомобилей «Москвич 3» составит 40 тыс. ед., а электромобилей «Москвич 3e» - не менее 10 тыс. штук. Кроме того, будет изготовлено и продано 15 тыс. автомобилей Evolute.

Согласно третьему, пессимистичному сценарию, на российском рынке в 2023 году может быть продано 500 тыс. легковых автомобилей. «АвтоВАЗ» реализует производственный план в 400 тыс. машин лишь на 57%, Китайцы продадут в России не менее 150 тыс. машин. Завод «Москвич» выпустит и продаст 10 тыс. автомобилей «Москвич 3» и не менее 2,5 тыс. ед. электрокаров «Москвич 3e». Электромобилей Evolute будет реализовано не менее 5 тыс. единиц.

Автоновости,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители