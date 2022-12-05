Toyota показала концепт водородного кроссовера Corolla Cross H2

Японский автопроизводитель не намерен останавливаться только на одной технологии с нулевыми выбросами.

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«Сегодня Toyota находится примерно на 40% пути к коммерциализации таких продуктов, как Corolla Cross H2 Concept. Пока невозможно сказать, достигнет ли технология зрелости для дорожных автомобилей», — Toyota.

Водородный кроссовер Toyota Corolla Cross H2 испытывают на полигоне для оценки потенциала технологии с нулевыми выбросами. Японский производитель продолжает экспериментировать с водородом и считает, что не стоит делать электромобили единственной альтернативой топливным двигателям. Водородная технология потенциально тоже может обеспечить людей экологичным транспортом.

Новые силовые установки компания Toyota регулярно испытывает на разных гоночных мероприятиях. Благодаря этому удалось найти способ сжигания водорода с большей эффективностью. Японские инженеры увеличили на 33% крутящий момент и на 24% мощность двигателя на водороде по сравнению с таким же мотором на бензине. Дальность хода на одном топливном элементе увеличили на 30%, сократив веря дозаправки с 5 минут до 1,5 минуты.

Эту технологию решили испытать на гражданской машине, для чего использовали Toyota Corolla Cross. Этот пятиместный паркетник с полноценным багажником оснащен турбированным 1,6-литровым трехцилиндровым двигателем от GR Corolla и водородным баком от Mirai. Отличие только в системе непосредственного впрыска под высоким давлением с гоночных экземпляров машин.

Инженеры на испытаниях оценивают эффективность системы и шансы на то, что ее можно будет сделать серийной. Дополнительно водородный мотор испытают на морозе в северной Японии предстоящей зимой.