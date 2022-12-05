"Перекупы" раскрыли стоимость электрокара, который будет выпускать "Автотор"

По предварительной информации, новый этап в деятельности "Автотора", который начнётся после кратковременной паузы из-за прекращения сотрудничества с прежними партнёрами, будет связан с выпуском моделей китайского концерна BAIC. Это будут электрический седан Beijing EU5 и кроссовер X7 этой же марки, оснащённый ДВС. Продажи "электрички" уже стартовали.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Их начали "перекупы", которые ввозят автомобили по схеме параллельного импорта. Beijing EU5 пока попадает в Россию под заказ из КНР. Автомобиль 2022 года выпуска практически без пробега можно купить за 2,4 млн рублей, EU5 прошлого года выпуска с показаниями на одометре 10 тысяч километров стоит чуть дешевле - 2,15 млн рублей, причём за 2,1 млн рублей предлагается седан 2018 года выпуска и с пробегом 50 тысяч км.

Электрический седан Beijing EU5 сопоставим по габаритам с российским Evolute i-Pro: длина - 4650 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1510 мм, колёсная база - 2670 мм. На передней оси установлен 218-сильный электромотор, запас хода - от 401 до 501 км.

Кроме автомобилей фирмы BAIC на "Автоторе" будут выпускаться модели ещё двух брендов, названия которых пока не раскрываются.

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