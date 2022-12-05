BMW будет выпускать автомобили во Вьетнаме

Представители немецкого бренда договорились с автомобильным производством THACO.

«Сотрудничество расширит производственную сеть для автомобилей в Азии. В нее входят заводы в Индии и Таиланде, а также в Китае, Малайзии и Индонезии», — BMW.

Во Вьетнаме запустят производство автомобилей BMW. В первое время планируется собирать машины из комплектов. Но в дальнейшем возможно расширение производства местными предприятия по выпуску компонентов. Как отметил Майкл Николаидес, VMW Group планирует и дальше соблюдать правило, когда производство следует за каждым рынком.

Управляющий директор в азиатском подразделении BMW Ларс Нильсен отметил, что около пяти лет THACO является официальным импортером машин. Теперь компания станет партнером по производству автомобилей для местного рынка. Ожидается, что THACO займется выпуском четырех моделей: BMW 3, BMW 5, BMW X3, BMW X5.

Представители бренда отметили, что строят везде одинаковые схемы производства и контроля качества. А значит, собранные для местного рынка машины будут такого же качества, как и те, которые ранее импортировались.