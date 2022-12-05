Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
45 минут назад

Новости автомира: BMW будет выпускать автомобили во Вьетнаме

Max-cars.ru

Представители немецкого бренда договорились с автомобильным производством THACO.

BMW будет выпускать автомобили во Вьетнаме
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Сотрудничество расширит производственную сеть для автомобилей в Азии. В нее входят заводы в Индии и Таиланде, а также в Китае, Малайзии и Индонезии», — BMW.

Во Вьетнаме запустят производство автомобилей BMW. В первое время планируется собирать машины из комплектов. Но в дальнейшем возможно расширение производства местными предприятия по выпуску компонентов. Как отметил Майкл Николаидес, VMW Group планирует и дальше соблюдать правило, когда производство следует за каждым рынком.

Управляющий директор в азиатском подразделении BMW Ларс Нильсен отметил, что около пяти лет THACO является официальным импортером машин. Теперь компания станет партнером по производству автомобилей для местного рынка. Ожидается, что THACO займется выпуском четырех моделей: BMW 3, BMW 5, BMW X3, BMW X5.

Представители бренда отметили, что строят везде одинаковые схемы производства и контроля качества. А значит, собранные для местного рынка машины будут такого же качества, как и те, которые ранее импортировались.

По аналогичной схеме ранее BMW развивал производство в России на калининградском заводе «Автотор». Но с весны 2022 года производство в Калининградской области приостановлено. Все начиналось с отверточной сборки и дошло до того, что отдельные компоненты производились на том же заводе. Но введенные санкции сделали невозможным сохранение того же выпуска, что привело к приостановке сотрудничества. Теперь же автозавод хочет выпускать китайские модели, но заявлял, что готов к потенциальному возвращению BMW и Hyundai-KIA. Ведь производство приостановили не только немецкие партнеры, но и южнокорейские.

Автоновости,BMW X5,BMW X3,BMW,Ларс Нильсен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители